Türkiye’nin tanınmış medya ve sosyal medya isimlerinden Ceyda Ersoy, modellik, sunuculuk ve oyunculuk alanlarında aktif. İşte, Ceyda Ersoy kimdir? Nereli, kaç yaşında?Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy Neden gözaltına alındı?

CEYDA ERSOY KİMDİR?

Ceyda Ersoy, 30 Eylül 1988’de Mersin’de doğan ve Türkiye’de modellik, oyunculuk ve sunuculuk yapan tanınmış bir isimdir. Üniversite eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünde tamamlayan Ersoy, aynı zamanda Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi almıştır.

KARİYERİ

Kariyerine 2008’de Show TV’de yayınlanan “Hayat Güzeldir” dizisiyle başlayan Ersoy, kısa süre sonra Kanal 1’de “Çarkıfelek” programında hosteslik yaparak ekran yüzü oldu. Ablası Esra Ersoy ile birlikte “Ciciş Kardeşler” olarak popüler kültürde adını duyuran Ceyda Ersoy, modellik projeleri, sosyal medya paylaşımları ve magazin gündemiyle geniş bir takipçi kitlesine sahip.

Ersoy, zaman zaman magazin haberlerinde yer alıyor ve Türkiye’nin genç nesil medya simalarından biri olarak tanınıyor.