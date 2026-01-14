Günlük konuşmalarda ve dijital içeriklerde sıkça karşılaşılan yazım yanlışları, özellikle internet kullanıcılarının kafasını karıştırıyor. Bunların başında ise “çevrimiçi” kelimesinin doğru yazımı geliyor. Sosyal medya paylaşımlarından haber metinlerine kadar pek çok alanda yanlış kullanılan bu ifade için Türk Dil Kurumu (TDK) açık ve net bir kural ortaya koyuyor.

ÇEVRİMİÇİ NASIL YAZILIR?

TDK’ya göre kelimenin doğru yazımı “çevrimiçi” şeklindedir. “Çevriçi” biçimindeki kullanım yazım yanlışıdır. “Çevrim” sözcüğü ve “içi” ekinden oluşan birleşik kelime, birbirinden ayrı düşünülmeden ve bitişik şekilde yazılır.