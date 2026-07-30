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Kaynak: AA / DHA / İHA

Mardin'de hava kalitesini korumaya yönelik denetimlerde çevre mevzuatını ihlal ettiği belirlenen iki sanayi tesisine toplam 2 milyon 674 bin 698 lira idari para cezası uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yürüttükleri ani ve planlı denetimlerde sanayi tesislerinin emisyon salınımlarını mercek altına aldı.

YÖNETMELİĞE AYKIRI EMİSYON TESPİT EDİLDİ

Denetimler sırasında iki ayrı sanayi tesisinin "Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği" hükümlerine aykırı şekilde emisyon salınımı yaptığı belirlendi.

Teknik incelemelerde, işletmelerin 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında yerine getirmesi gereken yükümlülüklere uymadığı tespit edildi.

TOPLAM 2,6 MİLYON LİRAYI AŞAN CEZA KESİLDİ

Bakanlığın vaka bildirim sistemi üzerinden başlatılan yasal süreç kapsamında çevre mevzuatını ihlal eden ilk işletmeye 2 milyon 6 bin 31 lira, diğer tesise ise 668 bin 667 lira idari para cezası verildi.

Böylece iki sanayi tesisine uygulanan toplam ceza 2 milyon 674 bin 698 liraya ulaştı.

"ÇEVRE KİRLİLİĞİNE SIFIR TOLERANS" MESAJI

Yetkililer, sanayi üretiminin çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir anlayışla yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, havayı, toprağı ve suyu kirleten, gerekli filtreleme ve toz tutma sistemlerini çalıştırmayarak çevre mevzuatını ihlal eden işletmelere kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği belirtilirken, çevre kirliliğine karşı sıfır tolerans ilkesinin kararlılıkla uygulanacağı ifade edildi.