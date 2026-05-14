Sultanbeyli Belediyesi tarafından çevre duyarlılığını artırmak ve sıfır atık bilincini toplumun geneline yaymak amacıyla düzenlenen Sultanbeyli Çevre ve Sıfır Atık Festivali, başladı.

Üç gün boyunca sürecek olan festivalde, atölye çalışmaları, interaktif bilim gösterileri, uzmanların katılacağı söyleşiler, çevre temalı yarışmalar, konserler ve tiyatro gösterileri gibi renkli etkinlikler yer alıyor. Özellikle çocuklar ve gençlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen programda, geri dönüşümün önemi, atık ayrıştırma, su ve enerji tasarrufu gibi konular eğlenceli yöntemlerle anlatılacak.

Festival kapsamında çocuklar için özel atölyeler düzenleniyor. Katılımcılar, atık malzemelerden yeni ürünler tasarlayacak, doğa dostu oyuncaklar yapacak ve çevre bilincini pekiştiren oyunlara katılacak. Aileler de birlikte katılabilecekleri etkinliklerle hem keyifli vakit geçirecek hem de sıfır atık kültürünü içselleştirecek.

Belediye Başkanı Ali Tombaş, festivalin açılışında yaptığı konuşmada çevre bilincinin önemine dikkat çekti. Tombaş, “Geleceğine sahip çıkan bir toplum olmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu sorumluluk bilinciyle düzenlediğimiz festivalimizde üç gün boyunca atölyelerden bilim gösterilerine, söyleşilerden yarışmalara kadar pek çok etkinlik sizlerle buluşacak. Özellikle çocuklarımız hem eğlenecek hem öğrenecek” dedi.

Başkan Tombaş ayrıca, “İnsan, yaşadığı çevrenin sahibi değil; emanetçisidir. Toprağımıza, suyumuza, havamıza ve bütün canlılara karşı hassas davranmak hem insani hem de vicdani bir görevimizdir. Peygamber Efendimiz’in ‘Akan bir nehir kenarında abdest alıyor olsanız dahi suyu israf etmeyiniz’ buyruğu da israf konusunda ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini bizlere göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Festivalin açılışına İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur ile Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk de katıldı. Katılımcılar, sıfır atık konusunda yürütülen ulusal çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

FESTİVALDE NELER VAR?

Festival alanında kurulan stantlarda geri dönüşüm firmaları, çevre sivil toplum kuruluşları ve belediyenin ilgili birimleri yer alıyor. Ziyaretçiler, atık ayrıştırma konusunda uygulamalı eğitim alırken, sıfır atık marketinden alışveriş yapma imkanı da bulacak. Ayrıca çevre konulu fotoğraf sergisi, eko-tasarım atölyeleri ve ünlü isimlerin katılacağı söyleşiler programın öne çıkan diğer unsurları arasında yer alıyor.