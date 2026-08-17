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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde, çevre savunucusu olarak tanınan bir isme ait lüks gulette (deniz aracı) çevre mevzuatına aykırılık tespit edildi. Atık su yönetimi ve sintine kayıtlarındaki eksiklikler nedeniyle tekneye 209 bin 642 lira idari para cezası kesildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, olay, çevre hassasiyetiyle bilinen bir isim hakkında ortaya çıkan tespitler nedeniyle bölgede geniş yankı uyandırdı.

DENETİMDE KRİTİK EKSİKLİKLER BELİRLENDİ

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Turgut Mahallesi koylarında yürüttükleri denetimlerde lüks gulette inceleme yaptı.

Denetimlerde atık su yönetim sistemi ile sintine suyu boşaltım belgelerinde eksiklikler tespit edildi. Atıkların mevzuata uygun şekilde bertaraf edildiğini gösteren Mavi Kart ve takip kayıtlarının yetersiz olduğu belirlenirken, sorumlular hakkında resmi tutanak düzenlendi.

209 BİN 642 LİRA CEZA UYGULANDI

Çevre mevzuatına aykırılık gerekçesiyle tekneye 209 bin 642 lira idari para cezası kesildi.

Denetimde tespit edilen eksiklikler, çevre denetimlerinin yaz sezonunda sıklaştırıldığı Marmaris'te dikkat çeken olaylardan biri olarak kayda geçti.

ÇEVRECİ KİMLİĞİYLE GÜNDEME GELEN İSİM

Marmaris Manşet'in haberine göre, cezaya konu olan ticari teknenin sahibinin Marmaris Kent Politikaları Derneği ile Marmaris Çevre Gönüllüleri üyesi olduğu öğrenildi.

Yıllardır çevre çalışmalarıyla tanınan bir isme ait teknede tespit edilen mevzuat ihlali, yerel kamuoyunda ve çevre hareketleri içinde tartışma yarattı.

RUHSATLI MARİNA PROJESİNE DE KARŞI ÇIKMIŞTI

Haberde, tekne sahibinin Turgut Mahallesi'nde planlanan ruhsatlı Bağlama İskelesi ve Geri Sahası projesine karşı kampanya yürüttüğü, projeye ilişkin resmi makamlara çok sayıda şikâyette bulunduğu da aktarıldı.

Mahalle sakinlerinin ise söz konusu projeye destek verdiği belirtilirken, projenin kıyılardaki düzensizliği azaltacağı, denetimsiz atık deşarjlarının önüne geçeceği ve bölgenin turizm altyapısını güçlendireceği ifade edildi.