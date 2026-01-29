Aydın’ın Efeler Belediyesi ekipleri, doğayı ve kent estetiğini korumak amacıyla etkin tedbirler alıyor. Kent genelinde moloz ve çeşitli atıkların yasak olduğunu belirten uyarı tabelaları asıldı. Yasaklara rağmen yaşanabilecek ihlallerin önüne geçmek amacıyla alanlara güvenlik kameraları kurularak denetimler artırıldı.

Yapılan denetimlerde Ata Mahallesi Alabanda Caddesi’nde bulunan boş bir alana bir kamu kurumuna ait kamyonla moloz döküldüğü tespit edildi. Olayın, Efeler Belediyesi tarafından kent genelinde yerleştirilen güvenlik kameralarına yansıması üzerine sorumlu kamu kurumuna, 127 bin 911 TL idari para cezası uygulandı.