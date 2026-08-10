Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün Ortahisar Yeşil İşletmeler Ağı Projesi ile Bitkisel Atık Yağ Toplama Projesi, Türkiye Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Çalıştayları Sonuç Konferansı kapsamında sergilenmeye layık görüldü.

Ortahisar Belediyesi, COP31 Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Trabzon Çalıştayı’na katıldı. Sıfır Atık Vakfı, Trabzon Valiliği, Trabzon Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi ve Avrasya Üniversitesi iş birliği ile KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda, Ortahisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün iki projesi, örnek uygulama olarak sergilendi.

GERİ DÖNÜŞÜM ESERLERİ STANTTA SERGİLENDİ

Ortahisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülen Ortahisar Yeşil İşletmeler Ağı Projesi ile Bitkisel Atık Yağ Toplama Projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından COP31 Türkiye Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Çalıştayları Sonuç Konferansı kapsamında sergilenmeye layık görülen örnek projeler arasında yer aldı. Geri dönüşüm materyallerinden üretilen sanat ürünlerin sergilendiği stantta, Müdürlük personeli tarafından ziyaretçilere iklim değişikliği, atık yönetimi, geri dönüşüm ve Ortahisar Yeşil İşletmeler Ağı ve Geri Dönüşümle Eğitime Destek Projesi hakkında bilgilendirmeler yapılarak broşür verildi.

İSKENDER: “GERİ DÖNÜŞÜMLE HEM DOĞAMIZI KORUYACAĞIZ HEM DE ÜRETECEĞİZ”

Çalıştayı ziyaret eden Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Özer İskender, Ortahisar Belediyesi’nin “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı”na imza atan ilk belediyelerden biri olduğunu hatırlatarak, “Dünyada iklimler değişiyor. Maalesef bir süre sonra hiçbir materyal, insanlara ve canlılara yetmeyecek, insanlar ve tüm canlılar açlıkla karşı karşıya kalacaklar. Bu bağlamda geri dönüşüm materyalleri kullanmak ve elimizde olan fazla malzemeleri de dönüştürmemiz gerekiyor. Geri dönüşümle hem doğamızı koruyabilir, bu malzemelerden farklı materyaller üretebilir ve bunları ekonominin içine katabiliriz” dedi.

“HALKIMIZI, ATIKLARINI GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRMAYA DAVET EDİYORUZ”

Ortahisar Belediyesi olarak geri dönüşüm çalışmalarına büyük önem verdiklerini dile getiren İskender, “Geri dönüşüm materyallerini atık merkezlerimizde topluyoruz. Halkımızı, geri dönüşebilir atıklarını toplamaya ve atık merkezlerimize teslim etmeye davet ediyorum” diyerek geri dönüşüme verdiği katkılar dolayısıyla Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve bütün ekip arkadaşlarına teşekkür etti.