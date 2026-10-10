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Kaynak: İHA

Kırşehir'in Kaman ilçesinde düzenlenen Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında ilçe genelinde kurulan esnaf çadırları, festival alanına hareketlilik kazandırdı.

Esnafın yoğun ilgi gösterdiği festival dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılırken, vatandaşlar kurulan stantlarda alışveriş yapma imkanı buldu.



Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci; festivalin ilçenin ekonomik ve sosyal hayatına katkı sunduğunu belirterek, üreticinin ve esnafın yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Festivalin Kaman'ın tanıtımı açısından önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Başkan Demirci, yerel üretimin desteklenmesi ve esnafın ekonomik faaliyetlerini geliştirmesinin öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti.



İlçe genelinde kurulan çadırlarla festival coşkusu yaşanırken, etkinliklerin hem esnafa hem de ilçe ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.