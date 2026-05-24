CHP Genel Merkezi'ndeki tahliye gerilimi doruk noktasına ulaştı. Özgür Özel heyetinin İçişleri Bakanı Çiftçi ile görüşmesinden dakikalar sonra çevik kuvvet ekipleri CHP Genel Merkezi'ne girdi. Önce biber gazı sıkan polis ekipleri binanın etrafındaki telleri keserek içeri girdi. Bazı polisler ise Genel Merkez binasının otopark girişindeki kapıyı kırarak içeri girdi.

Binanın içindeki CHP'liler ise polislerin girişini engellemek için koltuklarla kapının önüne barikat kurdu. Ancak polis ekipleri binanın içine biber gazı sıkmaya başladı. Çevik kuvvet ekiplerinin binanın giriş kapısını kırdığı öğrenildi.

Polisin sıktığı biber gazından CHP'li Veli Ağbaba'nın da etkilendiği öğrenildi.

ÖZGÜR ÖZEL: SALDIRI ALTINDAYIZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırı altında olduklarını söyledi. Özel, polis saldırısından kısa süre önce paylaştığı videoda genel merkez binasını terk etmeyeceklerinin altını çizerek şunları söyledi:

"Baba ocağındayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezindeyiz. Atatürk'ün emaneti makamdayız. Bir saldırı altındayız. Suçumuz, 47 yıl sonra partiyi birinci parti yapmak. Suçumuz, AK Parti'yi yenmek. Suçumuz, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir parti içi yarışa girip, son seçimlerin kaybından sonra iktidar değişikliğine direnenlere karşı 'değişim' deyip, o değişim iradesiyle gençlerle, kadınlarla ve değişimi isteyen herkesle birlikte partimizi birinci yapmak.

İki sonucu hazmedemeyenler; partideki başarımızı hazmedemeyenlerle 31 Mart seçim başarımızı hazmedemeyenlerin ittifakı var. Yani, AK Parti'nin yargı kollarıyla bu plan ittifakı var. Şimdi o hukuksuz kararı almaları yetmezmiş gibi kapıya dayandılar. Önce sabahın 7'sinde, hiçbirisi CHP'li olmayan, önde yürüyen birkaç milletvekili dışında, arkada yürüyenlerin CHP'li olmadığı ve işi gücü kavga etmek olan bir grupla kapımıza dayandılar.

Gençler püskürttü. Tekrar geldiler, daha kalabalık geldiler. Kapılar kapandı, direniş başladı. Şimdi polis de geldi. Ve binaya girmek; gazla girmek, jopla girmek, polisle birlikte girmek... Bu binayı tahrip etmek istiyorlar. Bu binayı ele geçirmek istiyorlar.

Buradan çıkmayacağız. Ne kadar dayanabiliriz, bilmiyorum. Sonuçta devletin polisine el kaldıracak halimiz yok. Ama delegenin oturttuğu bu koltuklardan delegeden başkası bizi kaldıramaz dedik. Kaldırabilirler, söküp atabilirler. Sokağa atabilirler. Ama zaten biz bu binada oturarak partiyi birinci parti yapmadık. Bu binada oturmakla seçim kazanılmıyor, bunu en iyileri bilir. Seçim; sokakta, meydanda kazanılıyor.

Biz bundan sonra sonuna kadar burada direnip, eğer bizi buradan söküp atarlarsa da iktidar yürüyüşümüzü meydanlarda sürdüreceğiz. Kimse unutmasın; bu parti kurulduğunda bir genel merkezi yoktu. Önce savaş meydanlarında, çadırlarda kuruldu. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi, birinci meclisteki bir odayı kendine genel merkez kabul etti. Bize bir oda yeter, bize bir çadır yeter, bize milletimiz yeter.

Ama bu darbecilerin de milletimize yaptığı yeter. Milletimizi sevenlerimizi buna tepki göstermeye, sözle tepki göstermeye, sosyal medyadan tepki göstermeye, gelebilenlerin gelmesine, dayanışma göstermelerine; tüm Türkiye'de il başkanlıklarımıza sahip çıkmalarına, genel merkezimize sahip çıkmalarına davet ediyorum.

Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sonunda da ne olursa olsun bedenimizi teslim alırlar ama mücadelemizi teslim alamayacaklar."

İMAMOĞLU: ÖZGÜR ÖZEL’İN YANINDAYIM

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada Özgür Özel’in yanında olduğunu söyledi. İmamoğlu’nun açıklaması şöyle:

"Partimizin 38. Olağan Kurultayına yönelik mutlak butlan kararı bir saray darbesidir.

Talimatı verenler de uygulayanlar da bellidir.

“Yok hükmünde” dedikleri CHP yönetimi değil, Türk milletinin kutsal iradesidir.

Milli egemenliğe mahkemeler yoluyla baş kaldırılmıştır.

“Türk milleti adına” karar alan mahkeme, milli iradeyi yok hükmünde sayarak *Cumhuriyeti ve demokrasiyi imha etmektedir.*

Hepiniz yaptığınız hukuksuzlukların hesabını vereceksiniz!

Bu millete kader tayin etmeye kalkanlar, bu ulusun iradesini teslim almaya çalışanlar sizden önce ne yaşadıysa aynısını yaşayacaksınız.

Bugün aynılar aynı yerdedir! Darbeci, yargı kolları başkanı, kukla ve dahili bedhah kayyım! Hepiniz aynı yerdesiniz!

Bizim yerimiz, milli iradeye düşmanlık edenlerin yanı olmadı, olmayacak.

Darbecilerin hukuksuz manevralarının, baskın seçim hazırlıklarının, ana muhalefeti işgal çalışmalarının, hepsinin farkındayız.

Koltuğunu terk etmemek için millete her türlü acıyı yaşatanlar, bu operasyonlarla korku iktidarlarının son aşamasına geçiş yapmıştır.

Biz hiç seçim kaybetmedik ve milletin iradesiyle Türkiye’nin birinci partisi olduk.

Yoldaşım, Genel Başkanım Özgür Özel’in yanındayım, birlikte azim ve kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz.

Büyük milletim!

“Umutsuz zamanlar yoktur, umutsuz insanlar vardır” diyen Ulu Önder Atatürk’ün takipçileri:

İstikbali, Cumhuriyet’i, demokrasiyi ve geleceğimizi korumak için yaşadığımız zorlukları dert etmeyin.”

AYRINTILAR GELİYOR...