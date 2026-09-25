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Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin yeni yapılacak alanındaki temel atma programına katıldı.

Yılmaz, vatandaşların yıllık ortalama poliklinik sayısının OECD ortalamasının üzerinde olduğunu belirterek, “Sağlıkta erişimin en güçlü olduğu ülkelerden biri olarak Türkiye çok farklı bir yere gelmiş durumda” dedi.

“BİN 521 HASTANEMİZ HİZMET VERİYOR”

Türkiye'de bin 521 hastanenin hizmet verdiğini söyleyen Yılmaz, 2002'de yaklaşık 19 bin olan nitelikli yatak sayısının 184 bini aştığını, yoğun bakım sayısının ise yaklaşık 2 binden 48 bine yükseldiğini ifade etti.

Pandemi dönemine de değinen Yılmaz, Türkiye'nin sağlık yatırımları sayesinde süreci güçlü şekilde yönettiğini savundu. Şehir hastanelerinden 27'sinin hizmete açıldığını, 13'ünün yapımının sürdüğünü belirtti.

SAĞLIK ENDÜSTRİLERİ İÇİN YENİ HEDEF

Sağlık turizminin Türkiye'ye milyarlarca dolar gelir sağladığını ifade eden Yılmaz, ilaç ve tıbbi cihaz alanlarında da ilerleme hedeflediklerini söyledi.

Yılmaz, “Savunma sanayinde nasıl bir devrim yaptıysak sağlık endüstrilerinde ilaç ve tıbbi cihazlarda da bu gelişmeleri sağlamaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Fırat Üniversitesi'nin Türkiye'deki 20 araştırma üniversitesi arasında 17'nci sırada bulunduğunu belirten Yılmaz, yeni hastanenin tamamlanmasıyla üniversitenin araştırma gücünün ileri sağlık hizmetleriyle buluşacağını söyledi.