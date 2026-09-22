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Kaynak: Haber Merkezi

Manisa Turgutlu'da İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki silahlı saldırıda iki kişinin ağır yaralı olduğunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı.

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin, aynı okulda okuyan 15 yaşındaki H.O. olduğu da ifade edildi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı'nda Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu'na toplantısı açılışında olaya ilişkin yaptığı açıklamada 2 kişinin ağır yaralandığını ifade ederek, ailin emniyet kontrolü altında olduğunu, yaralıların tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

BAKANLAR OLAY YERİNE GİDİYOR

Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin olay yerine doğru hareket ettiğini söyledi.