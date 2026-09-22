Manisa Turgutlu'da İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki silahlı saldırıda iki kişinin ağır yaralı olduğunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı.

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Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin, aynı okulda okuyan 15 yaşındaki H.O. olduğu da ifade edildi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı'nda Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu'na toplantısı açılışında olaya ilişkin yaptığı açıklamada 2 kişinin ağır yaralandığını ifade ederek, ailin emniyet kontrolü altında olduğunu, yaralıların tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

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BAKANLAR OLAY YERİNE GİDİYOR

Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin olay yerine doğru hareket ettiğini söyledi.