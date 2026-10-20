Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sermaye piyasalarında yaşanan sorunlu fon süreçlerine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Sorunlu fonlara yönelik tedbirlerin tüm piyasaya mal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, olağanüstü tasfiyelere imkan tanıyacak yasal düzenlemenin Meclis gündeminde olduğunu ve haksız kazançların yatırımcılara ödenmesi için yoğun çalışma yürütüldüğünü duyurdu.

"OLAĞANÜSTÜ TASFİYE İÇİN DÜZENLEME TBMM'DE"

Sermaye piyasalarındaki belirli fonlarda yaşanan aksaklıklara ilişkin idari ve adli süreçlerin titizlikle sürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fon Koordinasyon Kurulu'nun yürüttüğü çalışmalara dikkat çekti. Olağan tasfiye işlemlerinin hızla yapıldığını aktaran Yılmaz, "Olağanüstü tasfiye için kanuni düzenlemeler Meclisimizin gündemindedir" bilgisini paylaştı.

Yatırımcı mağduriyetlerinin giderilmesi ve piyasaya güvenin yeniden tesisi için atılan adımlara değinen Yılmaz, haksız ve fahiş kazançların sisteme geri kazandırılması ve hak sahiplerine ödenmesi amacıyla çok yönlü bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

"PİYASANIN YÜZDE 90'INDAN FAZLASI MEVZUATA UYGUN"

Sınırlı sayıdaki sorunlu fon üzerinden tüm sermaye piyasasına yönelik olumsuz bir algı oluşturulmasını eleştiren Yılmaz, bu yaklaşımın ekosisteme ve yatırımcılara zarar verdiğini kaydetti. Piyasada faaliyet gösteren fonların yüzde 90’ından fazlasının kurallara tam uyum sağladığının altını çizen Yılmaz, benzer uyarılardan birini yaklaşık 10 ay önce de dile getirdiğini hatırlattı.

"HUKUKA AYKIRI İŞLEM YAPAN SONUÇLARINA KATLANIR"

Sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmanın suç olmadığını, aksine uygulanan ekonomi politikalarıyla desteklendiğini vurgulayan Yılmaz, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Bu alanlarda hukuka aykırı işlemler ile piyasayı bozmak, dolandırıcılık ve manipülasyon yapmak ise suçtur. Bu ayrımı net bir şekilde yapmamak, yatırımcılara da ekonomimize de zarar verecektir. Kim hukuka aykırı işlem yaptıysa veya yaparsa hiç şüphesiz sonuçlarına katlanmalıdır. Kurallara uygun çalışanlara, sistemin geneline ve yatırımcıların haklarına sahip çıkmak ise başta bağımsız düzenleyici ve denetleyici otoriteler olmak üzere, hepimizin ortak sorumluluğudur."