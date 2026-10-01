Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya platformu X üzerinden sermaye piyasaları ve fon süreçlerine ilişkin kapsamlı bir açıklama yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından oluşturulan ve başkanlığını üstlendiği Fon Koordinasyon Kurulu’nun 2. Toplantısını yarın sabah gerçekleştireceğini duyuran Yılmaz, yol haritasının net bir şekilde belirlendiğini söyledi.

Tüm kurumların eşgüdüm içinde hareket ettiğini vurgulayan Cevdet Yılmaz, adli ve idari süreçlerin kararlılıkla yürütüldüğünü ifade etti.

Cevdet Yılmaz: "Söz Konusu Olaylarda Hukuka Aykırı İşlemlere Karşı En Etkili Tedbirler Alınmaktadır"

Süreçte atılan somut adımları ve kurumların görev dağılımını aktaran Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: