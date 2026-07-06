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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cevdet Yılmaz, 2026'nın Türkiye açısından "Zirveler Yılı" olduğunu belirterek, NATO Zirvesi'nin ardından Türk Devletleri Zirvesi ve COP31 Zirvesi'nin de gerçekleştirileceğini hatırlattı.

NATO ZİRVESİ YARIN BAŞLIYOR

Yılmaz, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin, ittifakın caydırıcılık ve savunma politikalarının 360 derecelik bakış açısıyla ele alınacağı tarihi önemde bir toplantı olacağını ifade etti. Zirvede savunma yatırımlarının artırılmasına yönelik adımların da değerlendirileceğini belirtti.

SAVUNMA SANAYİ FORUMU DÜZENLENECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, zirve kapsamında gerçekleştirilecek Savunma Sanayi Forumu'nda Türkiye'nin savunma sanayisinde ulaştığı seviyenin ve gelecek vizyonunun paylaşılacağını kaydetti.

Aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelecek ABD Başkanı Donald Trump'ı ağırlayacağını belirten Yılmaz, çarşamba günü yapılacak liderler oturumunda ise NATO'nun mevcut durumu ve gelecek vizyonunun en üst düzeyde ele alınacağını ifade etti.

"FAYDALI SONUÇLAR BEKLİYORUZ"

Zirve kapsamında çok sayıda ikili görüşme ve yan etkinliğin de gerçekleştirileceğini aktaran Yılmaz, "Çok sayıda yan etkinlik ve ikili görüşmenin de yapılacağı zirveden ülkemiz, bölgemiz ve küresel istikrar için faydalı sonuçlar bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.