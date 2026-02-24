Saray’da gerçekleşen "Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı"nın açılışında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin 2025’te uluslararası doğrudan yatırımlarda olumlu ayrıştığını söyleyerek iş çevreleri için 2026’da finansal koşulların daha elverişli olmasını beklediklerini açıkladı.

'2026'DA OLUMLU SEYRETMESİNİ BEKLİYORUZ'

Kredi kartlarındaki faiz oranının yüksek olması pek çok iş çevresini olumsuz anlamda etkiledi. Yüksek enflasyon darbesinin üzerine kredi bulamayan iş dünyası çözüm yolu olarak iflas bayrağını çekiyor.

Cevdet Yılmaz iş çevrelerinin durumuna dikkat çekerek, güvence verdi. Yılmaz, “2026'da genel finansal koşulların daha olumlu seyretmesini bekliyoruz. Reel sektörün finansmana erişim konusunda yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Enflasyonu düşürme konusunda kararlı ve koordineli çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.