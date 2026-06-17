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Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları, bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Lübnan ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik iş birliği başlıkları ele alındı.



Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı bölgesel dayanışmanın güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Lübnan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve birliğine yönelik saldırıların uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirten Yılmaz, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve bölgede yol açtığı insani sonuçların kapsamlı şekilde değerlendirildiğini ifade etti.

Türkiye'nin Lübnan'ın güvenliği, istikrarı ve ekonomik kalkınmasına desteğini sürdüreceğini kaydeden Yılmaz, ekonomi, enerji ve savunma alanlarındaki iş birliğinin geliştirilmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığını söyledi.

Yılmaz ayrıca, Lübnan'da tüm kesimleri kapsayan politikaların güçlendirilmesi ve Suriye'nin istikrarına katkı sağlayacak ortak çalışmaların da gündemde olduğunu belirtti. Türkiye'nin TİKA, AFAD ve Türk Kızılay aracılığıyla yürüttüğü insani yardım faaliyetlerinin devam edeceğini vurgulayan Yılmaz, Tarık Mitri'ye ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlenmesini temenni etti.