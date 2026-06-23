Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Külliye'deAnkara'daki görev süresinin sona ermesi nedeniyle veda ziyaretinde bulunan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov'u kabul ettiğini ifade etti.

Yılmaz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde, görev süresinin sona ermesi vesilesiyle veda ziyaretinde bulunan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Sayın Reşad Memmedov'u ağırladık. Ankara'da görev yaptığı süre boyunca Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının ve stratejik iş birliğimizin güçlendirilmesine sunduğu değerli katkılar dolayısıyla kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında ve çalışmalarında başarılar diliyorum. Sayın Memmedov'un, 'Bir millet, iki devlet' anlayışı temelinde ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkarmış olan Türkiye-Azerbaycan arasındaki sarsılmaz kardeşliğin ve güçlü iş birliğinin gelişmesine katkı sunmaya devam edeceğine inanıyorum"