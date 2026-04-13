MÜZAKERE SÜRECİNE DESTEK MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, sürecin dikkatle takip edildiğini ifade etti.

“HIZLI ÇÖZÜM GERÇEKÇİ DEĞİL”

Yılmaz, kapsamlı ve çok başlıklı ihtilaflarda kısa sürede sonuç alınmasının zor olduğuna dikkat çekerek, müzakerelerin zaman alabileceğini ancak bunun doğal olduğunu belirtti. Zorlu diyalog süreçlerinin, savaşın yıkıcı sonuçlarıyla kıyaslandığında çok daha değerli olduğunun altını çizdi.

ATEŞKES VE DİPLOMASİ VURGUSU

Bölgede sağlanan ateşkesin etkin ve geniş kapsamlı şekilde uygulanmasının önemine değinen Yılmaz, müzakere sürecine gerekli fırsatın tanınması gerektiğini ifade etti. Sürecin kalıcı bir barışla sonuçlanmasının en büyük temennileri olduğunu söyledi.

TÜRKİYE’DEN AKTİF ROL MESAJI

Türkiye’nin diplomatik çabalarını sürdüreceğini belirten Yılmaz, Cumhurbaşkanı liderliğinde adil bir barış için her türlü katkının verilmeye devam edeceğini vurguladı.