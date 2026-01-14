2009–2011 yılları arasında ekranlara gelen ve yayınlandığı dönemde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Geniş Aile, unutulmaz karakterleriyle izleyicinin gönlünde yer edinmişti. Dizinin sevilen oyuncularından Ufuk Özkan’ın sağlık durumu nedeniyle hastanede tedavi altına alınması, sevenlerini endişelendirdi. Bu zorlu süreçte Özkan’ı, eski rol arkadaşları yalnız bırakmadı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Dizide Ulvi karakterini canlandıran Bülend Çolak, Koyu Bilal rolüyle tanınan Fırat Tanış ve Nazan karakterine hayat veren Bihter Dinçel, Ufuk Özkan’ı hastanede ziyaret etti. Oyuncular, moral vermek amacıyla bir araya gelirken duygusal anlar yaşandı.

“BUGÜN SEVGİLİ KARDEŞİMİZ UFUK’U ZİYARET ETTİK”

Ziyarete ilişkin bir paylaşım yapan Fırat Tanış, hastane odasında çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımlayarak, “Bugün sevgili kardeşimiz Ufuk’u ziyaret ettik. Morali oldukça iyi. Tüm sevenlerine ve dostlarına selamları var” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan da kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yaptı.

Umut Özkan paylaşımında, abisinin uzun süredir karaciğer yetmezliği ve siroz nedeniyle tedavi gördüğünü belirtti. Son tetkiklerin ardından MELD puanının 22’ye yükseldiğini aktaran Umut Özkan, doktorların organ nakli kararı aldığını ve uygun donör beklendiğini ifade etti. Özkan, açıklamasında abisinin moralinin yüksek olduğunu vurgulayarak, destek ve dualar için teşekkür etti ve bu süreçte aile mahremiyetine saygı gösterilmesini rica etti.