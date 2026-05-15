Avrupa voleybolunun kulüp seviyesindeki en prestijli organizasyonunda 2025-26 sezonu şampiyonu, 16-17 Mayıs tarihlerinde Inalpi Arena’da oynanacak maçlarla belirlenecek.

İlk yarı finalde son şampiyon Sir Sicoma Monini Perugia ile PGE Projekt Varşova karşı karşıya gelecek ve mücadele TSİ 18.00’de başlayacak.

Günün ikinci yarı finalinde ise Ziraat Bankkart, Polonya temsilcisi ve geçen sezonun finalisti Aluron CMC Warta Zawiercie ile TSİ 21.30’da karşılaşacak.

Turnuvada üçüncülük karşılaşması 17 Mayıs Pazar günü TSİ 18.00’de oynanacak. Şampiyonu belirleyecek final mücadelesi ise aynı gün TSİ 21.30’da başlayacak.