Roeselare'deki REO Arena'da TSİ 22.30'da başlayacak mücadele büyük önem taşıyor.Başkent temsilcisi grupta yalnızca 1 galibiyetle son sırada bulunurken, ev sahibi Knack Roeselare 2 galibiyet ve averaj üstünlüğüyle ikinci sırada yer alıyor.

İki takımın Ankara'daki ilk karşılaşmasında Halkbank, rakibine 3-2 mağlup olmuştu.

Play-off bileti almak veya CEV Kupası'nda yoluna devam edebilmek için Halkbank'ın en az 3-1'lik galibiyet alması ve aynı saatlerde oynanacak Bogdanka LUK Lublin-Galatasaray HDI Sigorta maçının kendi lehine sonuçlanması şart.