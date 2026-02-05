CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının tamamlanmasının ardından Türk takımlarının rakipleri belli oldu.
Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda play-off turu ve çeyrek final eşleşmeleri netleşti. A Grubu’nu lider tamamlayan VakıfBank, Olympiakos (Yunanistan) – Numia Vero Volley Milano (İtalya) eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.
B Grubu’nu zirvede bitiren Fenerbahçe Medicana ise Igor Gorgonzola Novara – Savino Del Bene Scandicci (İtalya) eşleşmesinden çıkacak takımla çeyrek finalde mücadele edecek.
C Grubu lideri Eczacıbaşı Dynavit, çeyrek finalde Polonya temsilcisi Developres Rzeszow ile eşleşti.
D Grubu’nu ikinci sırada tamamlayarak play-off’a kalan Zeren Spor ise Palmberg Schwerin (Almanya) ile karşılaşacak. Başkent ekibi turu geçmesi halinde çeyrek finalde İtalyan devi Imoco Volley’in rakibi olacak.