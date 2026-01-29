Yakalandıktan sonra telefonuna el koyulan ve telefonun içinden çıkan bir videoyla türkiye2de adeta dehşet uyandıran Çetin Gören, o video hakkında mahkemeye savunma yaptı.

Videoda, Çetin Gören, birkaç aylık olduğu belirtilen bebeğine uyuması için ninni söylüyor. Eşi tarafından kaydedilen görüntüde 10 ton uyuşturucunun rotası ve uyuşturucunun nasıl dağıtılacağı ninni şeklinde anlatılıyor.

"TAMAMEN TESADÜF"

Serbestiyet'in haberine göre, Çetin Gören'in çocuğunu uyuşturucu temalı bir hikayeyle uyutmaya çalışması sonrası mahkemede kendisine bu konu soruldu. Gören, söylediği ninninin uyuşturucu sevkiyatıyla bir ilgisi olmadığını söyledi.

Bebeğime söylediğim ninninin uyuşturucu sevkiyatıyla, organizasyonla ilgisi yok. Uyuşturucunun açık denizden, teknelerle taşındığını bilmiyorum. Orda geçen Metin ve Engin isimler tamamen tesadüf. Aklıma başka isim gelmedi. Ben uyuşturucu baronu değilim. Suçsuzum.

Öte yandan, İspanya polisi tarafından tutuklanan 4 Türk mürettebatın susma hakkını kullandığı, sorulara yanıt vermediği öğrenildi.