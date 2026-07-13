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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’nun Gölköy ilçesinde çocuk yaşta ayakkabı boyacılığı ve yumurta satıcılığı yaparak geçim mücadelesine başlayan Bayram Yazan, bugün iş dünyası, sivil toplum ve siyasetteki başarılarıyla ulusal çapta örnek gösterilecek bir başarı hikayesine imza atıyor.

Çetilli Köyü İlköğretim Okulu’nu bitirdikten sonra çalışma hayatına atılan Yazan, o yıllarda evlerinde besledikleri tavukların yumurtalarını soğan kabuğu ile haşlayıp renklendirerek Gölköy esnafına satıyor, bir yandan da aynı esnafın ayakkabılarını boyuyordu. Küçük yaşta edindiği bu ticaret tecrübesi ve çalışma disiplini, onun gelecekteki başarılarının da en büyük temeli oldu.

GURBETTE USTALAŞTI, BÜYÜK ORTAKLIKLARA İMZA ATTI

1986 yılında memleketinden ayrılıp gurbetin yolu tutan Bayram Yazan, İstanbul’da sıvacılık sektörüne adım attı. Kısa sürede mesleğin tüm inceliklerini kavrayarak ustalığa erişen Yazan, akrabalarının da desteğiyle sektörde kendini kanıtladı.

KENDİ BAŞARI HİKAYESİNİ YAZAN GENÇ, HEM AİLESİNE UMUT OLDU HEM DE KENDİ GELECEĞİNİ İNŞA ETTİ!

Çalışkanlığıyla dikkat çeken başarılı isim, iş insanı Hikmet Aydoğan'ın yanında

Usta çırak ilişkisiyle başladığı yolculukta, edindiği büyük tecrübe ve birikimlerle kendi işinin patronu olan azimli genç, ulusal çapta bir başarı hikayesine imza atıyor. Yanında çalıştığı ustasından sadece mesleğin sırlarını değil, hayatın zorluklarına karşı direnmeyi de öğrenen genç girişimci, artık kendi ayakları üzerinde duruyor. Genç yaşına rağmen büyük bir sorumluluk üstlenen başarılı isim, bir yandan kazandığı gelirle ailesinin geçimini tek başına sağlarken, diğer yandan kendi hayallerinin peşinden koşmaya devam ediyor. Azmi ve kararlılığıyla çevresindekilere örnek olan gencin bu ilham verici öyküsü, Türkiye'nin dört bir yanındaki akranlarına "asla vazgeçmeyin" mesajı veriyor. Zorlu yollardan geçerek kendi markasını ve geleceğini inşa eden genç yetenek, hem ailesinin gururu oldu hem de iş dünyasında emin adımlarla parlamaya devam ediyor.

Büyük projeleri hayata geçiren Yazan, gurbette kazandığı birikimle köyüne iki katlı bir bina kazandırdı. Vatan görevini tamamladıktan sonra bir süre daha İstanbul’da çalışan deneyimli iş insanı, köklerine dönme kararı alarak memleketi Ordu’ya kesin dönüş yaptı.

ORDU’DA YATIRIMIN VE GÜVENİN ADRESİ OLDU

Ordu’da sıva işleri alarak ticari faaliyetlerine sıfırdan başlayan Bayram Yazan, kısa sürede iş hacmini katlayarak büyük ekipler kurdu. İnşaat sektöründeki güvenilirliği sayesinde işleri hızla büyüyen Yazan; gayrimenkul ve araç yatırımlarıyla Ordu’nun sayılı iş insanları arasına girmeyi başardı. Ticaretteki başarısını sosyal sorumluluk vizyonuyla taçlandıran Yazan, Ordu halkının iyi gününde de kötü gününde de yanında yer alarak halkın sevgisini kazandı.

SİYASET, SİVİL TOPLUM VE SOSYAL DAYANIŞMANIN ÖNCÜSÜ

Halkla kurduğu bu samimi bağ, Bayram Yazan’ı siyaset sahnesine de taşıdı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Altınordu İlçe Belediye Encümen Üyesi seçilen Yazan, halkın sesini yerel yönetime taşıyor. Aynı zamanda Ordu Gölköy Derneği’nde yönetim kurulu üyeliği görevini yürüten başarılı isim, dernekçilik faaliyetlerinde gösterdiği üstün başarılarla da adından söz ettiriyor.

"GÖLKÖY’ÜN GURURU" 21 AĞUSTOS'TA OĞLUNU EVLENDİRİYOR

İki çocuk babası olan Bayram Yazan, bugünlerde hayatının en tatlı telaşlarından birini yaşıyor. Başarılı iş insanının oğlunun düğün merasimi 21 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşecek. İş, siyaset ve sivil toplum dünyasını bir araya getirmesi beklenen bu büyük düğün için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Yoğun iş ve siyaset temposuna rağmen mütevazılığını hiç kaybetmeyen Yazan, Gölköy’den Ordu’ya otobüsle gönderilen her emaneti bizzat otogardan teslim alıp sahiplerine ulaştıracak kadar hemşehrilerine sadık kalmaya devam ediyor.

Hastalara ve ihtiyaç sahiplerine yaptığı sessiz yardımlarla gönüllerde taht kuran ve küçük yaşta Gölköy sokaklarında kazandığı hayat tecrübesiyle yoluna kararlılıkla devam eden Bayram Yazan, dürüstlüğü ve vefasıyla Ordu’nun ulusal çaptaki en büyük gurur kaynaklarından biri olmayı sürdürüyor.