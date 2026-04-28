MASAJ SALONLARINA EŞ ZAMANLI BASKIN

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri önemli bir başarıya imza attı. Şehir merkezinde faaliyet gösteren 3 ayrı masaj salonunda fuhuş yaptırıldığını belirleyen güvenlik güçleri, titiz bir fiziki ve teknik takibin ardından düğmeye bastı.

23 KADIN KURTARILDI

Düzenlenen operasyon kapsamında, fuhşa zorlanan 23 kadın ekiplerce kurtarılarak koruma altına alındı. Operasyonun detaylarında, suçla bağlantılı olduğu tespit edilen 10 şüpheli ise kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

KASALARDAN NAKİT VE ALTIN ÇIKTI

Söz konusu masaj salonlarında yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 470 bin lira nakit para ile bir miktar altın ele geçirildi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Operasyon kapsamında toplam 36 kişinin ifadesine başvuruldu. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken diğer şüpheliler, sağlık kontrollerinin tamamlanmasıyla birlikte adliyeye sevk edildi.