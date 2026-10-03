Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Çetelesini bile tutmuşlar: Nefes kesen fuhuş operasyonu: 21 kadın kurtarıldı

Çetelesini bile tutmuşlar: Nefes kesen fuhuş operasyonu: 21 kadın kurtarıldı

Bursa ve Hatay’da 7 masaj salonuna düzenlenen fuhuş ve kara para operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. 21 kadının kurtarıldığı operasyonda şüphelilerin fuhuş gelirlerinin çetesini tutukları ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
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Çetelesini bile tutmuşlar: Nefes kesen fuhuş operasyonu: 21 kadın kurtarıldı - Resim: 1

Bursa ve Hatay’da fuhşa teşvik ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı, 21 mağdur kadın kurtarıldı.

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Çetelesini bile tutmuşlar: Nefes kesen fuhuş operasyonu: 21 kadın kurtarıldı - Resim: 2

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kent genelinde faaliyet gösteren 7 ayrı masaj salonunda maddi durumlarından yararlanılan kadınların fuhşa teşvik edildiği ve elde edilen gelirlerin aklandığı tespit edildi. Bursa merkezli ve Hatay’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

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Çetelesini bile tutmuşlar: Nefes kesen fuhuş operasyonu: 21 kadın kurtarıldı - Resim: 3

Ekiplerin aramalarında, fuhuş gelirlerinin kaydedildiği defterler, 53 bin 900 TL para, 19 cep telefonu ile çeşitli materyaller ele geçirildi.

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Çetelesini bile tutmuşlar: Nefes kesen fuhuş operasyonu: 21 kadın kurtarıldı - Resim: 4

Operasyon kapsamında fuhşa zorlandığı belirlenen 21 mağdur kadın kurtarıldı. Suçtan elde edilen gelirlerin aklandığı değerlendirilen yaklaşık 6 milyon TL değerinde 3 araç, 4 milyon 900 bin TL değerinde 1 taşınmaz ile şüphelilere ait banka ve elektronik para hesaplarına el konuldu.

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Çetelesini bile tutmuşlar: Nefes kesen fuhuş operasyonu: 21 kadın kurtarıldı - Resim: 5
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