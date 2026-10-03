Çetelesini bile tutmuşlar: Nefes kesen fuhuş operasyonu: 21 kadın kurtarıldı

Operasyon kapsamında fuhşa zorlandığı belirlenen 21 mağdur kadın kurtarıldı. Suçtan elde edilen gelirlerin aklandığı değerlendirilen yaklaşık 6 milyon TL değerinde 3 araç, 4 milyon 900 bin TL değerinde 1 taşınmaz ile şüphelilere ait banka ve elektronik para hesaplarına el konuldu.