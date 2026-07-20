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Kaynak: DHA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içerisinde oldukları ve örgütlere bilgi sızdırdıkları değerlendirilen, aralarında memurların da bulunduğu 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 50 şüphelinin 27’sinin aktif kamu görevlisi olduğu öğrenildi.

MEMURLARIN ÇETE ÜYELERİYLE SKANDAL YAZIŞMALARI AÇIĞA ÇIKTI

Köstebek operasyonunun ardından, memurların çete üyeleriyle olan yazışmaları ortalığa dökülürken mesajlarda, “Yılbaşı geldi, Seko’ya söyle para göndersin”, “Emre bir aranmasına bakar mısın, sana ödeme çıktım az önce” gibi ifadelere yer verildi.

Yazışmalarda ayrıca, “Biri var, aile bireyleri ve kendi adresi lazım. Yazılma işi, hır gür yok. Polnet ekranı işte. Sıkıntıysa yarın karakoldan alacağım” ifadeleri dikkat çekti.

YÜKSEK TUTARLI PARA HAREKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ!

Soruşturma dosyasında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve banka kayıtlarına ilişkin incelemelere de yer verilirken raporda şüpheli Serkan Cemal G.'nin farklı bankalardaki kendi hesapları arasında yaklaşık 5 milyar 408 milyon 676 bin liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Serkan Cemal G. ile İbrahim T. arasında yaklaşık 79 milyon 629 bin liralık para transferi gerçekleştiği, İbrahim T.'nin ise kendi hesapları arasında yaklaşık 193 milyon liralık işlem hacmine sahip olduğu da ortaya çıktı.

UYUŞTURUCU YÜKLÜ TIR'A İLİŞKİN KAYITLAR DOSYADA

Soruşturma dosyasında yer alan kamera görüntüleri, mesajlaşmalar ve HTS kayıtlarına göre, uyuşturucu madde yüklü olduğu iddia edilen bir TIR'ın İpsala Sınır Kapısı'nda X-Ray taramasına alınmadan 3 numaralı perondan geçirildiği ileri sürüldü.

NELER OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, suç örgütlerinin bazı kamu görevlileri aracılığıyla devlet kurumlarındaki bilgilere erişim sağladığı belirlenmişti. Yapılan incelemelerde, örgüt yöneticileri ve üyelerinin görevlerini kötüye kullanan bazı kamu görevlilerinden çeşitli verileri temin ettiği tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında örgütlere aktarıldığı değerlendirilen bilgiler arasında suç, aranma ve yakalama kayıtları, kırmızı bülten bilgileri ile araç kayıt sorgulamaları ve gümrük geçiş verilerinin yer aldığı ifade edilmişti.

İstanbul, Muğla, Bursa, Edirne, Çanakkale, Sivas, Tekirdağ, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Ankara ve Kayseri’de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar sonucunda 27’si aktif kamu görevlisi 50 kişi gözaltına alınmıştı.