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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhuriyet gazetesi muhabiri Gülnur Saydam, Göktürk'teki çete iddialarını konu alan haberinin ardından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre Saydam, "Yurttaş meydana gelen saldırılar arasında yaşam mücadelesi veriyor: Çetelerin yeni adresi İstanbul'un gözde semti Göktürk mü?" başlıklı haberin yayımlanmasının ardından gözaltına alındı.

GÖZALTI GEREKÇESİ AÇIKLANMADI

Gazeteci Gülnur Saydam'ın Vatan Emniyet'te tutulduğu öğrenilirken, gözaltı gerekçesine ilişkin resmi makamlardan henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Saydam'ın avukatlarının süreci yakından takip ettiği bildirildi.

MESLEKTAŞLARINDAN TEPKİ GECİKMEDİ

Gazeteci Alican Uludağ, Saydam'ın gözaltı haberine sosyal medya hesabı üzerinden Uludağ, "Yine akşam vakti bir gazeteciyi gözaltına aldılar. Davet etseler koşa koşa gidecek insanları akşam alıp gece emniyette tutuyorlar" diyerek tepki gösterdi.