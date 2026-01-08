Bazı izleyiciler bu sahneleri eleştirirken, bazıları ise beğenisini dile getirdi. Bergüzar Korel’e yöneltilen sorulara oyuncu, Halit Ergenç ile mutlu bir evliliği olduğunu hatırlatarak cevap verdi ve sitem etti.

Onedio’ya konuşan Korel, “Erkek oyunculara hiç bu tür sorular yöneltilmiyor. Bir ilişkiyi anlatan sahnelerdi ve tamamen hikâyeye hizmet ediyordu. Hâlâ konuşuluyor olmasını anlamıyorum.” dedi.

İlk ve Son’un üçüncü sezon kadrosunda Bergüzar Korel ve Timuçin Esen’in yanı sıra Deniz Celiloğlu, Gizem Erdem, Cemal Toktaş, Durukan Çelikkaya, Tuğçe Altuğ, Aydan Taş, Melisa Berberoğlu, Mustafa Enis Bilir, Çağan Doruk Demirel, Zeynep Vehaplar, Sennur Nogaylar ve Metin Belgin gibi isimler yer alıyor.