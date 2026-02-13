Dalyan Mahallesi’nde meydana gelen heyelanda herhangi bir can veya mal kaybı olmadı. İzmir genelinde etkili olan olumsuz hava şartları, Çeşme ilçesinde toprak kaymasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçede günlerdir aralıklarla devam eden şiddetli sağanak yağışlar, Dalyan Mahallesi’ndeki toprak yapısını yumuşattı. Dalyan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Ormen Sahil Tatil Köyü civarındaki yamaçta, yağışın etkisiyle ufak çaplı heyelan meydana geldi. Taş ve toprak yığınları yerinden oynayarak alt kısımlara sürüklendi. Çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, durum yetkililere bildirildi.



Meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı, yaralanma veya konutlarda maddi hasar oluşmadığı öğrenildi. Heyelanın yaşandığı bölgede ekipler inceleme başlattı.