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Kaynak: İHA

Türkiye’nin önemli turizm merkezi Çeşme’deki otellerde doluluk oranının yüzde 50’nin altına düştüğü yönündeki iddialara, turizm sektörü temsilcilerinden yanıt geldi. Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal, Alaçatı’daki otellerin doluluk oranının yüzde 100 seviyesinde olduğunu belirterek iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

ÇEŞTOB Başkanı Orhan Belge ise Çeşme genelinde otel doluluk oranlarının yüzde 80 ile 90 seviyesinde olduğunu belirterek, sosyal medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.