Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen binlerce yerli turist, Ege Bölgesi'nin önemli turizm destinasyonlarından Çeşme ve Alaçatı’ya akın etti. Bayram süresince ilçedeki oteller, plajlar ve çarşı merkezlerinde tarihi yoğunluklardan biri yaşanırken, ana ulaşım hatlarında zaman zaman uzun araç kuyrukları meydana geldi. Sektör temsilcileri, bayram dönemiyle birlikte konaklama tesislerindeki doluluk oranlarının %100 seviyesine ulaştığını ve son yılların en iyi sezon başlangıcının yapıldığını belirtti.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkan Yardımcısı Ebru Biner Tuğgan, tatilin 9 gün olmasının bölgeye ilgiyi erken başlattığını ifade etti. Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde tam doluluğa ulaştıklarını belirten Tuğgan, şu açıklamalarda bulundu:

"Çeşme, özellikle yurt içi misafirlerin odak noktası haline geldi. Haziran ayı itibarıyla tüm işletmelerimizle sezona tamamen hazır olacağız. Bu yıl, geçen yıla oranla çok daha yoğun bir Kurban Bayramı geçirdik. Son dakika rezervasyonlarının yoğunluğu nedeniyle birçok misafirimize olumsuz yanıt vermek durumunda kaldık. Çeşme'de gecelik 3 bin 500 TL ile 35 bin TL arasında değişen, her bütçeye uygun konaklama alternatifi bulunuyor. Hedefimiz, oldukça başarılı geçen 2023 sezonu rakamlarını yeniden yakalamak ve üzerine çıkmak."

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal ise 9 günlük tatilin önceden duyurulmasının tatilcilerin planlama yapmasını kolaylaştırdığını vurguladı. Bayram öncesinde %80 olan doluluk oranının son dakika rezervasyonlarıyla %100'e ulaştığını belirten Ünsal, şöyle konuştu:

"Son 3 yılla kıyasladığımızda en iyi sezon başlangıcını yaşıyoruz. Göstergeler sezonun geri kalanının da iyi geçeceğini kanıtlıyor. Gündüz saatlerinde bile Kemalpaşa Caddesi'nde şaşırtıcı bir kalabalık var; akşamları ise bu yoğunluk zirveye çıkıyor. Esnafımız bu durumdan oldukça memnun. Sosyal medyadaki yanıltıcı fiyat haberlerine itibar edilmemesini rica ediyoruz; Alaçatı’da her bütçeye uygun hizmet sunan işletmelerimiz mevcuttur."

TATİLCİLER YOĞUNLUKTAN MEMNUN, FİYATLARDAN DERTLİ

Bayram tatili için Çeşme'yi tercih eden vatandaşlar bölgedeki atmosferi ve fiyatları değerlendirdi.

İstanbul'daki aşırı sıcaklardan kaçarak Çeşme'ye geldiğini belirten Sena Babacanoğlu, Ilıca Halk Plajı'nın ücretsiz olmasının, hem şezlong kiralama hem de kendi imkanlarıyla tatil yapma fırsatı sunmasının büyük bir avantaj olduğunu söylerken, "Ancak Çeşme'nin fiyatları maalesef bir tık pahalı" ifadelerini kullandı.

Uşak’tan gelerek tatilinin 3 gününü Çeşme'de geçiren bir diğer vatandaş ise ilçeyi çok sevdiklerini fakat fiyatların kendi bütçelerine göre yüksek kaldığını belirtti.