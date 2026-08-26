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Kaynak: İHA

İzmir'in gözde turizm merkezi Çeşme'deki Dalyan Sahili'nde, sıcak havanın etkisiyle denize giren vatandaşlar beklenmedik bir durumla karşılaştı. Sığ suda insanların hemen yanı başında süzülen bir yılanı fark eden tatilcilerden bazıları tedirginlik yaşayarak sudan uzaklaşmaya çalıştı.

Kıyı şeridinde hareketliliğe yol açan olay, sahilde bulunan bir kişi tarafından anbean görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde, yılanın su yüzeyinde sakince kıvrılarak yoluna devam ettiği, çevredeki bazı kişilerin ise yaşananlara aldırış etmeden serinlemeyi sürdürdüğü yer aldı.