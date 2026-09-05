İzmir’in Çeşme ilçesinde bulunan Altınkum Plajı’nın arka bölümündeki kum zambaklarıyla kaplı alan, atıkların bırakılması nedeniyle kötü bir görüntü oluşturdu.
Koruma altında bulunan kum zambaklarının çevresinde çöplerin yanı sıra kullanılmış mobilya parçaları ve farklı türlerde atıkların bulunduğu görüldü. Doğal yapısıyla dikkat çeken bölgenin atıklarla çevrili olması, alana gelen vatandaşların tepkisini çekti.
Vatandaşlar, kum zambaklarının zarar görmemesi ve bölgenin doğal görünümünü koruması için alanın temizlenmesini istedi.
Kum zambaklarının korunmasına yönelik yüksek idari para cezaları uygulanmasına rağmen, koruma altındaki bitkilerin bulunduğu alanın atıklarla çevrili olması dikkat çekti.
Bölgenin temizlenmesini talep eden vatandaşlar, benzer görüntülerin yeniden oluşmaması için denetimlerin artırılmasını istedi.