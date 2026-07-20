Çeşm-i Cihan'da turizm patlaması: 6 binlik ilçe 3 günde 100 bin ziyaretçi ağırladı

''Amasra'da sezonu oldukça hareketli açtık. Fiyatlarımızın makul olması sebebiyle özellikle Ankara, Zonguldak, Bolu ve Eskişehir gibi çevre illerden yoğun bir talep alıyoruz. Sadece cumartesi günü ilçemize 21 bin araç giriş çıkış yaptı. Otoparklarımız tamamen dolmasına rağmen hiçbir misafirimizi mağdur etmeden, geri çevirmeden ağırladık. Kamu kurumlarımızın da koordineli desteğiyle bu yıl çok başarılı ve bereketli bir turizm sezonu geçireceğiz.''