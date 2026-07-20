Çeşm-i Cihan'da turizm patlaması: 6 binlik ilçe 3 günde 100 bin ziyaretçi ağırladı

Bakir koyları, kendine has balık ve salata kültürü, tarihi atmosferi ve eşsiz doğasıyla Karadeniz turizminin parlayan yıldızı olan 6 bin 600 nüfuslu Amasra, muazzam bir yoğunluk yaşıyor. Son üç günlük süreçte günübirlikçilerle birlikte 25 bin aracın giriş yaptığı ilçeyi 100 binin üzerinde kişi ziyaret etti.
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Fatih Sultan Mehmet'in "Dünyanın göz bebeği" olarak nitelendirdiği Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra, okulların tatil olmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Kendi nüfusunun tam 16 katı insanı ağırlayan ilçede otoparklar, plajlar ve tarihi sokaklar tamamen doldu.Kaynak: İHA
Yaşanan bu yoğun dalga ile birlikte ilçedeki otellerde doluluk oranları yüzde 90'lara ulaşırken, ev pansiyonculuğunda ise boş yer kalmadı. Çevre iller başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerin yanı sıra hafta içi itibarıyla gurbetçi vatandaşların da bölgeye ulaşmasıyla hareketliliğin zirve yapması bekleniyor.
FİYAT-PERFORMANS SIRALAMASINDA TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ
Bölgedeki turizm ivmesine ve doluluk oranlarına değinen Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam, bu büyük ilginin arkasında yürütülen başarılı tanıtım faaliyetlerinin ve ekonomik avantajların yer aldığını belirtti.
Türkiye genelinde gerçekleştirilen fiyat-performans araştırmalarında Amasra'nın en uygun üçüncü turizm rotası seçildiğine dikkat çeken Saylam, şu bilgileri paylaştı:
''Amasra'da sezonu oldukça hareketli açtık. Fiyatlarımızın makul olması sebebiyle özellikle Ankara, Zonguldak, Bolu ve Eskişehir gibi çevre illerden yoğun bir talep alıyoruz. Sadece cumartesi günü ilçemize 21 bin araç giriş çıkış yaptı. Otoparklarımız tamamen dolmasına rağmen hiçbir misafirimizi mağdur etmeden, geri çevirmeden ağırladık. Kamu kurumlarımızın da koordineli desteğiyle bu yıl çok başarılı ve bereketli bir turizm sezonu geçireceğiz.''