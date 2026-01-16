Harran merkezde yatılı lisede öğrenim gören Ömer Gündüz (18), kardeşi Mustafa Gündüz (14) ile kuzenleri Ali (14) ve Ömer Gündüz (14), hafta sonu tatili için ailelerinin yaşadığı Buğdaytepe Mahallesi’ne geldi.

Halil Gündüz, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü çocukları okula götürmek üzere 06 TM 983 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Yolculuk sırasında kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiğini öğrenen aile geri dönmek istedi. Ancak kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında su tahliye kanalına devrildi.

Kazada Ömer Gündüz (18) kendi imkânlarıyla kurtulurken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 8 saat süren çalışması sonucu Mustafa, Ali ve Ömer Gündüz’ün cansız bedenlerine ulaşıldı. Sürücü Halil Gündüz ise bulunamadı.

Kayıp sürücünün bulunması için aralarında dalgıç polisler, AFAD ve itfaiye ekiplerinin de bulunduğu toplam 143 kişilik ekip, kanalda ve çevresinde yaklaşık 80 kilometrelik alanda arama yaptı. Çalışmalar, suyun akış yönü dikkate alınarak Suriye’nin Tel Abyad kenti yönünde de sürdürüldü.

SURİYE’DE BULUNDU

Suriye’nin Tel Abyad kentine bağlı Hamam Türkmen kasabası yakınlarından geçen su kanalında erkek cesedi bulan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye sevk edilen Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerinin yaptığı incelemede, cesedin Harran’da meydana gelen kazada kaybolan Halil Gündüz’e ait olabileceği değerlendirildi. Ceset, bölgeye sevk edilen Türk görevlilerine teslim edilerek, Türkiye’ye getirildi. Akçakale Gümrük Kapısından geçirilen cesedin teşhisi için Akçakale Devlet Hastanesine getirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "29 Aralık 2025 tarihinde Harran ilçemize bağlı Buğdaytepe Mahallesi'nde bir aracın sulama tahliye kanalına düşmesi sonucunda kanalda kaybolan araç sürücüsü Halil Gündüz isimli vatandaşımızı arama çalışmaları Valiliğimizin koordinasyonu altında kapsamlı ve aralıksız olarak bugüne kadar sürdürülmüştür.

Kayıp vatandaşımız 15 Ocak 2026 tarihinde saat 18.00 sularında Suriye'de Barış Pınarı Harekat Bölgesi Telabyad sınırları içinde, sınırımıza yaklaşık 24 kilometre uzaklıkta bulunmuştur. Gerekli işlemleri tamamlanarak Akçakale Devlet Hastanesine getirilen vatandaşımız ile ilgili adli sürece ilişkin iş ve işlemler tamamlandıktan sonra ailesine teslim edilecektir. Merhum vatandaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.