Olay, 9 Aralık 2024 tarihinde Sanayi Mahallesi'nde 5 katlı binanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Polisi arayan Eylem Dilsiz, eşinin intihar ettiğini söyleyerek sağlık ekiplerini aradı. Dilsiz, başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ilgilendiği soruştrumada iddiaya göre, Murat Dilsiz'in kızı E.D. cenaze için gittiği Diyarbakır'da kuzeni Büşra Dilsiz'e babasını silahla öldürdüğünü söyledi. E.D., gece 02.00'a kadar annesi ve babasının tartıştığını, babası uyuduktan sonra annesinin eline silah vererek babasını öldürmesini söylediğini, eldivenleri takarak kanepenin üzerine çıkıp uyuyan babasına ateş ettiğini kuzenine anlattı.

Kuzen Büşra Dilsiz savcılığa giderek şikayette bulundu. E.D., anne Eylem Dilsiz ve abla Rojin Dilsiz gözaltına alındı.

Eylem Dilsiz ifadesinde kızı E.D.'nin kendisini uyandırarak babasını vurduğunu söylediğini, çocukları A.B.D. ve A.D.'nin okula gitmesi üzerine polisi aradığını, polise eşinin intihar ettiğini söylediğini belirtti.

Rojin Dilsiz ise, "Olay günü saat 08.00 sıralarında uyandım, üzerimi giydim, babamı yatakta başından kanlar akarken yatar vaziyette gördüm ve bağırdım bunun üzerine kardeşim E.D. polisi aradı. Ben kardeşime babamızı vurması yönünde bir söylemde bulunmadım" dedi.

‘PARMAK İZİM ÇIKMASIN DİYE ELDİVEN TAKTIM’

E.D. babasının uzun uzun zamandır kendilerine işkence yaptığını söyleyerek babaları tarafından sürekli hakaret, tehdit ve darbedildiklerini anlattı. Olay günü yine anne ve babasının kavga ettiğini söyleyen E.D. yaşananlara daha fazla dayanamayak babasına ait kanepenin altındaki silahı eldiven takarak aldığını ve babasını vurduğunu söyledi.

SAVCILIK EYLEMİN TEK BAŞINA GERÇEKLEŞMİŞ OLAMAYACAĞINI DEĞERLENDİRDİ

Savcılık, E.D.’nin olayı kendi başına gerçekleştirmiş olmasının mümkün olmadığı değerlendirmesinde bulundu. Olayın gece vakti hep birlikte ikamet ettikleri evde gerçekleşmiş olduğu halde aynı evin içinde bulunan annesi Eylem ve ablası Rojin'in silah sesini duymamasının mümkün olmadığı, E.D.’nin olayın hemen ardından annesinin yanına gittiğinde babasını vurduğunu söylemesi ve Eylem'in odaya gidip maktulün vurulduğunu gördüğü halde 112'yi aramayarak sabah olmasını beklemesini iştirak halinde değerlendirdi.

İddianamede, E.D., Eylem Dilsiz ve Rojin Dilsiz hakkında ‘Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘Ruhsatsız silah’ suçundan 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istendi.