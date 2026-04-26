Chelsea’de Liam Rosenior sonrası yeni teknik direktör arayışı sürerken,gündeme gelen isimlerden biri Cesc Fabregas oldu. İspanyol teknik adam, çıkan iddialara yanıt verdi.

CHELSEA ROSENIOR İLE YOLLARINI AYIRDI

Chelsea, bu hafta teknik direktör Liam Rosenior ile yollarını ayırdı.

Premier Lig’de alınan sonuçların ardından yönetim değişim kararı alırken, sezon sonuna kadar takımın başına geçici olarak Calum McFarlane getirildi.

FABREGAS İDDİALARI YALANLAMADI AMA...

Adı Chelsea ile anılan Fabregas, basın toplantısında konuyla ilgili net ifadeler kullandı.

Como teknik direktörü, “Bu konuda söyleyecek bir şeyim yok. Şu anda bunu düşünmek aptallık olur. Tüm odağım Genoa maçında.” dedi.

'BUNUN DIŞINDA BİR ŞEY DÜŞÜNSEM DELİ OLURUM'

Fabregas açıklamasının devamında, “Önümüzdeki beş maça ve takımımı tarihinde ilk kez Avrupa’ya taşımaya odaklandım. Bunun dışında bir şey düşünmem için deli olmam gerekir.” ifadelerini kullandı.

COMO BAŞKANINDAN AÇIK KAPI

Öte yandan Como Başkanı Mirwan Suwarso’nun, sezon sonunda Fabregas ayrılmak isterse önüne engel koymayacağı yönünde açıklama yaptığı belirtildi. Bu gelişme, Chelsea için Fabregas ihtimalinin tamamen göz ardı edilmediği şeklinde yorumlandı.

CHELSEA'DE SEVİLİYOR

Fabregas, futbolculuk kariyerinde Chelsea formasıyla önemli başarılar yaşamış ve taraftarın sevdiği isimlerden biri olmuştu.