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Kaynak: İHA

6 Şubat 2023 tarihindeki Kahramanmaraş merkezli depremde hasar alan ve ekonomik ömrünü tamamlayan eski adıyla Çermik Lisesi olan, Ercan Demirkol Anadolu Lisesi yıkılarak yerine 16 derslikli modern bir lise yapılmasının planlandığı belirtildi.

Ercan Demirkol Anadolu Lisesi öğrencilerinin eğitim ve öğretimden uzak kalmaması için, okul materyelleri, Muhammed Emin Er Anadolu İmam Hatip Lisesine taşındı. Ercan Demirkol Lisesinde öğrenim gören 450 öğrenci, yeni okulları yapılana kadar eğitimlerine burada devam edecek.

Taşınma işlemi tamamlanan Ercan Demirkol Anadolu Lisesinin yıkımının yakında başlayacağı ve kısa sürede yerine bir okul binası yapılması planlanıyor.