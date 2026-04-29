“Doğumunun Hicri 1500. Yılında Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed (sav)” temasıyla düzenlenen programa mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Köy camisinde yapılan program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Devamında ilahiler okundu, salavatlar getirildi, tesbihat yapıldı ve mevlid-i şerif icra edildi. İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan ise “Hz. Peygamber ve aile ahlakı” üzerine bir sohbet gerçekleştirdi.

Program, yapılan dualar ve katılımcılara sunulan tatlı ikramıyla sona erdi.