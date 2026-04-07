Kafkas halk danslarını modern bir sanat anlayışıyla yeniden yorumlayan topluluk, 1864 sürgününün acılarını ve sonrasında diasporada yaşam mücadelesi veren Çerkezlerin hikâyesini sahneye aktarıyor. Mitolojide kahramanlıklarıyla bilinen Nartların torunları üzerinden anlatılan bu gösteri, hem geçmişin izlerini hem de yeni bir gelecek kurma çabasını sanat yoluyla ifade ediyor.

Farklı meslek gruplarından oluşan ekip, prömiyeri 5 Nisan Pazar günü saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi’nde gerçekleştirmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Eserin genel sanat yönetmeni ve senaristi Fatih Baştuğ, projenin kendileri için ayrı bir önem taşıdığını belirterek, Çerkezlerin yaşadığı sürgünü dans ve tiyatroyu bir araya getirerek anlatmayı hedeflediklerini ifade etti. Kısa sürede oluşturulan senaryonun ekip çalışmasıyla sahneye taşındığını vurgulayan Baştuğ, izleyicilere hem duygusal hem de etkileyici bir deneyim sunmayı amaçladıklarını dile getirdi. Ayrıca, Çerkezlerin uzun yıllar süren mücadelesini ve Anadolu’daki yaşamlarını sahnede canlandırmanın kendileri için öncelikli olduğunu, bu tarz bir çalışmanın daha önce yapılmadığını söyledi.

Yaklaşık 80 dakika sürecek ve iki bölümden oluşacak gösteride, 70 kişilik dansçı kadrosu yer alacak. Baştuğ, tüm sanatseverleri bu özel geceye davet etti.

Dernek Başkanı Mehmet Yurdakul ise topluluğun 2001 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini, son iki yıldır da dernek çatısı altında çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli festival ve turnelere katıldıklarını aktaran Yurdakul, bu projede sürgün temasını dans ve belgesel unsurlarla birleştirerek daha kapsamlı bir anlatım oluşturduklarını ifade etti. Ayrıca bir sonraki projelerinde Sosruko karakterini sahneye taşımayı planladıklarını söyledi.

Gösteride yer alan dansçılar da projeye büyük bir heyecanla hazırlandıklarını dile getirdi. Uzun yıllardır ekipte bulunan Oğuzhan Demircan, Kafkas dansları ile Nart destanlarının birleşiminden güçlü bir sahne ortaya çıktığını belirtirken, Seval Çifçi ise Çerkez kültürünü dans aracılığıyla aktarmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını vurguladı. Kostümden müziğe kadar her detayın titizlikle hazırlandığını söyleyen Çifçi, sahne arkasındaki emeğin izleyicinin gördüğünden çok daha fazla olduğunu ifade etti.

Farklı ülkelerden katılan dansçılar da projede yer almaktan gurur duyduklarını belirtti. Türkmenistanlı Ayna Rejepova bu deneyimin kendisi için çok değerli olduğunu söylerken, Maysa Kummelgeldiyeva ise izleyicileri gösteriye davet etti.

Topluluğun en genç üyesi olan 9 yaşındaki Asel Peker de her projede olduğu gibi bu gösteri için de büyük bir heyecan duyduğunu ve yoğun bir şekilde hazırlandıklarını dile getirdi.