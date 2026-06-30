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Başarılı oyuncunun tercihini atv ekranlarında yayınlanacak Bozdağ Film imzalı Aşk ve Taht dizisinden yana kullandığı öğrenildi.

Senaryosunu Serdar Özönalan, Hasan Erimez, Özlem Atasoy ve Melek Yalçın'ın kaleme aldığı tarihi yapım, güçlü oyuncu kadrosuyla da öne çıkıyor. Dizide Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat karakterini Akın Akınözü canlandırırken, Melike Hatun rolünde Simay Barlas, Baş Hatun Ümmühan karakterinde ise Ayça Bingöl izleyici karşısına çıkacak.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre Ceren Benderlioğlu, dizide Nurcihan karakterine hayat verecek. Oyuncu, Alaaddin Keykubat'ın üvey kardeşini canlandırarak hikâyenin önemli karakterlerinden biri olarak ekranda yer alacak.