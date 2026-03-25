Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin daha önce Çine Belediyesi’ne tahsis ettiği Enver Salih Dinçer Havuzlu Sosyal Tesisleri geri istemesi, tepkilere neden oldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi mart ayı meclis toplantısında Sultanhisar ve Söke belediyelerine yeni tahsis kararları alınırken, Çine’de aktif olarak kullanılan bir tesisin geri alınmak istenmesini yurttaşlar “eşitsiz uygulama” ve “çifte standart” olarak değerlendirildi.

“ÇİNE CEZALANDIRILIYOR MU?”

Yıllardır düğün, cemiyet ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapan; yaz aylarında vatandaşların serinlediği ve öğrencilerin kurs gördüğü tesisin geri alınmak istenmesine yurttaşlar, “Aynı Büyükşehir Belediyesi bir yandan başka ilçelere tahsis kararı alırken, Çine’de halkın kullandığı bir tesisi geri almak istiyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?” sözleriyle tepkilerini dile getirdi. Kararın gerekçesine ilişkin net bir açıklama yapılmamasına dikkat çeken vatandaşlar, “Ne değişti de bu tesis şimdi geri isteniyor? Bu karar idari mi, yoksa siyasi mi? Çine, cezalandırılıyor mu” diye konuştu.

“ÇİNE’YE YATIRIM BEKLİYORUZ, BÜYÜKŞEHİR OLANI DA ALMAK İSTİYOR”

Çineli vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden ve AKP'li Başkan Özlem Çerçioğlu’ndan tesislerin geri alınması yerine ilçeye yatırım yapılmasını beklediklerini ifade etti. Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanındaki Kuvayi Milliye Caddesi ve daha önce yapımı için söz verilen Atatürk Caddesi yapılmasıyla Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin kurularak faaliyet geçirilmesi gerektiği vurgulandı. Yurttaşlar, “Çine’ye hizmet bekliyoruz. Yatırım yapmıyor, olanı da alıyor. Bu yaklaşımı kabul etmiyoruz” diyerek tepkilerini dile getirdi. Kamu hizmetlerinde eşitlik ilkesine dikkat çeken vatandaşlar, kararın yeniden gözden geçirilmesini ve tesisin Çine halkının kullanımında kalmaya devam etmesini talep etti.