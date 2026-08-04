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Kaynak: Haber Merkezi

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanarak Meclis’e sunulması beklenen çerçeve yasa teklifinin ismi belli oldu. Edinilen bilgilere göre teklif, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" ismini taşıyacak.

Söz konusu düzenlemenin, siyasi partilerin ortak imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulması hedefleniyor.

KISA SÜRE İÇİNDE TBMM BAŞKANLIĞI’NA SUNULACAK!

Yasa teklifine ilişkin siyasi temaslarını sürdüren AKP’nin, bu kapsamda Yeni Parti ile de görüşme yaptığı ifade edildi. Meclis'te yürütülen temasların ardından teklifin mümkün olan en geniş siyasi mutabakatla sunulması hedefleniyor.

Sürece ilişkin görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklifin kısa süre içinde TBMM Başkanlığı'na sunulması ve ardından Adalet Komisyonu ile Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

NELER OLMUŞTU?

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifinde kritik aşamaya geçilmişti. AK Parti Grubu'nda imzaya açılan teklifin ilk imza sahibinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olması beklenirken, düzenlemede PKK'nın feshi, silah bırakma süreci ve Meclis'te kurulacak özel komisyona ilişkin maddeler yer aldı. Teklifin en yakın zamanda TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

VEKİLLERDEN ÖNCE ÖCALAN GÖRMÜŞTÜ!

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, "Genel af değil. Sadece suça bulaşmamış PKK'lıları kapsıyor” ifadelerini kullandığı çerçeve yasa, DEM heyeti tarafından terörist başı Abdullah Öcalan'a sunulmuştu. Öcalan, söz konusu yasaya ilişkin "Basit, dar ve geleceğe hizmet etmeyen biçimde olmaması ve karşılıklı hassasiyetlerin dikkate alınması gerektiğini" söylemişti.