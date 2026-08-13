Kaynak: Haber Merkezi

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, Ağustos 2026 dönemine ait "Türkiye Siyasi Gündemi" araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği çalışmada, kararsız seçmenlerin ve oy kullanmayacağını belirtenlerin yüksek oranı öne çıktı.

KARARSIZLAR DAĞITILMADAN ÖNCE AK PARTİ İLK SIRADA

Kararsızlar dağıtılmadan elde edilen verilere göre AK Parti yüzde 22,5 oy oranıyla listenin ilk sırasında yer alırken, Yeni Parti yüzde 14,3 ile ikinci sırada kendine yer buldu. Sıralamayı yüzde 6,4 ile DEM Parti, yüzde 6,2 ile CHP ve yüzde 5,7 ile MHP takip etti.

Diğer partilerin oy dağılımında ise İYİ Parti yüzde 3,1, Zafer Partisi yüzde 2,2, Anahtar Parti yüzde 1,8, Yeniden Refah Partisi yüzde 1,7 ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) yüzde 1,0 seviyesinde ölçüldü. Diğer partilerin toplam oy oranı yüzde 2,5 olurken, kararsız olduğunu, oy kullanmayacağını veya yanıt vermeyeceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 32,6 ile en yüksek payı oluşturdu.

ÇERÇEVE YASA SONRASI KARARSIZLAR 3 BÜYÜK PARTİYİ GEÇTİ

Son dönemde Türkiye gündeminden düşmeyen ve çok tartışılan 'Çerçeve yasa' seçmenleri kararsız bıraktı. TBMM'de kabul edilen yasa sonrası kararsız seçmen sayısı 3 büyük partinin oy oranını geçti.

ANKET 26 İLDE 2 BİN KİŞİYLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ağustos 2026 araştırması kapsamında veriler, 5-10 Ağustos tarihleri arasında Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre belirlenen 26 ilde toplandı. Toplam 2.000 katılımcı ile gerçekleştirilen çalışmada bilgisayar destekli telefonda anket (CATI) yöntemi uygulandı.