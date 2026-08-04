Av. hüseyin Ersöz, PKK'lılara siyaset yolunu açacak olan ve iktidarın "çerçeve yasa" olarak adlandırdığı çözüm süreci yasasının içeriğine teröristbaşı Öcalan'ın hakim olup, siyasi paritlerin bilgi sahibi olmamasını içine sindiremediğini söyledi.

Çerçeve Yasa milletten gizleniyor mu? Hüseyin Ersöz'den 'içime sinmiyor' tepkisi - Resim : 1

Ersöz'ün paylaşımı şöyle:

Üzerinde Meclisteki diğer aktörlerin hiçbir tartışma yürütmediği, bilinmezlik taşıyan, hukuki teamül ve kurallar rafa kaldırılarak, kanun teklifi şeklinde işlevsellik kazandırılmaya çalışılan bir düzenleme var önümüzde.

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Düşünün ki, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla İmralı'da olan Öcalan'ın bildiği, ama muhalefetteki siyasi partilerin haberinin olmadığı bir yasalaştırma faaliyetiyle karşı karşıyayız.

Bırakın hukukçu olmayı, ülkenin vatandaşı olarak dahi sindiremediğim ve asla içselleştiremediğim bir durum bu