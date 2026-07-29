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TBMM’nin tatile girmesinden önce yasalaştırılması hedeflenen çerçeve yasa düzenlemesinde meclis trafiği ve diplomasi hareketliliği en üst seviyeye ulaştı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den oluşan heyet öğle saatlerinde TBMM Başkanı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen ve yaklaşık 1,5 saat süren kritik görüşmede teklifin Meclis gündemine geliş takvimi ve yasalaşma sürecinin detayları ele alındı.

Görüşmeler devam ederken Abdullah Güler Meclis Başkanlığı'nda çıktı ve gazetecilerin soruları üzerine toplantının devam ettiğini, kanun teklifine yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi. Bu arada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Partili kurmaylar ve ilgili Bakanlarla bir toplantı yapıldığı öğrenildi.

KABİNE TOPLANTISINDA ERDOĞAN'A SUNULACAK

Çerçeve yasaya ilişkin hazırlanan teklifin bugün kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşılması bekleniyor. Teklifin daha sonra Meclis'te grubu bulunan diğer siyasi partilerle paylaşılması ve yarın ya da cuma günü TBMM Başkanlığı'nın sunulması hedefleniyor.

Teklifin cuma günü sunulması halinde pazartesi günü TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi ve Genel Kurul'da görüşmelerinin tamamlanarak çıkarılması, Meclis'in tatile girmesi planlanıyor.