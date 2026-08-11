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Kaynak: Haber Merkezi / ANKA

TBMM Genel Kurulu'nda "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda "Çerçeve Yasa" olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Elektronik oylamada toplam 563 oy kullanılırken, elektronik oylamanın ardından pusulaların kontrol edilmesiyle mükerrer oylar silindi. Böylece teklif, 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oyla kabul edildi.

Çerçeve Yasa olarak bilinen yasa tasarısı TBMM’de siyasi parti liderlerinin farklı tutumlarını da ortaya çıkardı.

Görüşmede Meclis kürsüsüne çıkan liderler ne dedi, yasaya tepkileri ne oldu?

DERVİŞOĞLU: PKK ÜYELERİ SİYASETE KAZANDIRILMAK İSTENİYOR

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen “çerçeve yasa” teklifine ilişkin eleştirilerde bulundu. Dervişoğlu, düzenlemede silahsızlanma, dağılma ve entegrasyon sürecinin tersine çevrildiğini savundu.

“YASAL ADIM ÖNCE HAK EDİLMELİ”

Dervişoğlu, silahlı örgütlerin sona erdirildiği süreçlerde önce silahsızlanma ve dağılmanın gerçekleştiğini, ardından yasal düzenlemelerin yapıldığını belirtti. Kolombiya, Kuzey İrlanda, İspanya, Endonezya ve Güney Afrika örneklerini veren Dervişoğlu, “Yasal adım bir ödüldür; önce hak edilir, sonra verilir” dedi.

Teklifte ise bu sıralamanın tersine çevrildiğini savunan Dervişoğlu, önce hukuki kazanımların sağlandığını, silahsızlanmanın ise geleceğe bırakıldığını ileri sürdü.

Dervişoğlu, teklifin PKK’nın silahsızlandırılması ve tasfiyesini amaçlayan bir düzenleme olmadığını savunarak, itirazlarının Meclis’in itibarının zedelenmesine yönelik olduğunu söyledi.

Kanun teklifinin PKK üyelerinin affedilmesi ve siyasete kazandırılması amacı taşıdığını iddia eden Dervişoğlu, Kürt vatandaşlarla terör örgütünün aynı çerçevede değerlendirilmesine de karşı çıktı.

Dervişoğlu, “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında hazırlanan teklifin Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki vatandaşların ekonomik ve sosyal sorunlarına çözüm getirmediğini savundu.

Çözümün iş, eğitim, üretim ve ekonomik kalkınmadan geçtiğini belirten Dervişoğlu, tüm vatandaşların hak ve hukukunu savunduğunu ifade etti.

“TÜRK MİLLETİ İFADESİ ÇIKARILDI”

Teklifin birinci maddesini de eleştiren Dervişoğlu, Anayasa’nın 5. maddesine yapılan atıfta “Türk milleti” ifadesinin kullanılmadığını söyledi.

PKK’nın Suriye kolu ile İran’daki PJAK yapılanmasının silah bırakıp bırakmadığını soran Dervişoğlu, örgütün silah bırakmadığını, yalnızca yöntem değiştirdiğini öne sürdü.

ÖZEL: BARIŞIN ÖNÜNDE DURMAYACAĞIZ

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, çerçeve yasa teklifine ilişkin, "Bu yasaya ‘hayır’ deme hakkına en çok sahip olan YENİ Parti; kendi hakkını, milletin barış hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit gelmemesi için, hiçbir evladımızın gazi olmaması için, yoksul evlere ateş düşmemesi için barışın önünde durmayacağız" dedi.

“Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda “Çerçeve Yasa” olarak bilinen “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”nin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri devam ediyor. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye’nin en ağır, en yakıcı, en uzun sorunlarından birini konuşmak üzere bu çatının altındayız. Öncelikle bu kanun teklifini buraya getirenler, açık açık yazmasalar, konuşmaya cesaret etmeseler de meselelerin adını doğru telaffuz etmek durumundayız. Bugün Kürt meselesini konuşmak üzere buradayız. Kürt meselesi yalnızca bir terör meselesi değildir, yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yalnızca bir örgütün silah bırakması meselesi hiç değildir. Eşit yurttaşlık, hukukun üstünlüğü, demokratik temsil, özgür siyaset ve birlikte yaşama meselesidir. Herkesin kendi kimliğiyle, diliyle, kültürüyle ve inancıyla kendisini bu ülkenin eşit yurttaşı hissedebilmesi meselesidir. Aynı zamanda Edirne'deki, İzmir'deki, Trabzon'daki, Manisa'daki yurttaşlarımızın güven içinde yaşaması, evladını teröre kurban vermemesi meselesidir. On yıllardır canımızı, malımızı, kaynaklarınızı feda ettiğimiz bu mesele 86 milyon yurttaşımızın meselesidir. Demokrasimizin, kalkınmamızın, bölgesel gücümüzün, toplumsal huzurumuzun ve ortak geleceğimizin meselesidir.

SAADET PARTİSİ'NDEN ŞARTLI DESTEK

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "çerçeve yasa" teklifine "şartlı destek" verdiklerini bildirerek, "Mesele sadece bir terör örgütünün tasfiyesi değil, terörü yeniden üreten zeminin bütünüyle ortadan kaldırılması meselesidir.

Silahların tamamen bırakılmasına dönük yöntem ve usuller, terör örgütünün tasfiyesi, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünün tartışmaya açılıp açılmadığı, TBMM'nin çözümün merkezi statüsünün devamlılığı, şiddete bulaşmamış insanların topluma yeniden kazandırılmasının nasıl mümkün olacağı etrafında şekillenmektedir" dedi.