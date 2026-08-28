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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul / Atakan Alkış / Yeniçağ



Çepniler Federasyonu Başkanı Ercan Kandemir, Sümela Manastırı’nda gerçekleştirilen Ortodoks ayininde Trabzon’dan “Pontos toprakları” şeklinde söz edildiğini belirterek tepki gösterdi.

Oraiokastro Belediye Başkanı Tsakiris Panteleimon’un ayinin ardından Maçka Belediyesi’ni ziyaret etmesini de eleştiren Kandemir, yerel yönetimlere millî hassasiyetleri gözetme çağrısında bulundu.

Kandemir, yayımladığı basın açıklamasında “Siyaset ile vatan arasında tercih yapılması gereken yerde, tercihiniz vatan olsun” ifadelerini kullandı.

Çepniler Federasyonu Başkanı Ercan Kandemir’in basın açıklamasının tamamı şöyle:

TRABZON PONTOS DEĞİL, ÇEPNİ KIPÇAK TÜRK YURDUDUR!

Maçka Belediyesi 'nin davranışına üzüldük !..

Sümela Manastırı’nda bir Pontus Ortodoks ayini gerçekleştirildi. Burada Trabzon Türk yurdundan, Pontos toprakları olarak bahsedildi.

Oraiokastro Belediye Başkanı Tsakiris Panteleimon, Sümela’yı “Pontus Rumlarının hafızasının canlılığını koruduğu”, “Pontus’un ve tüm Helenizmin ruhunun bir parçası” olarak nitelendirdi.

Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu ifadeleri kabul etmemiz mümkün değildir.

Daha da düşündürücü olan, bu heyetin Maçka Belediyesi 'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Dr. Koray KOÇHAN ile bir araya gelmesidir.

Sayın Belediye Başkanı;

Mesele bir belediye başkanının başka bir belediye başkanıyla görüşmesi değildir.

Mesele, Türkiye’nin tarihine ve millî hassasiyetlerine açıkça aykırı söylemlerde bulunan kişilere kamu makamlarının gösterdiği tutumdur.

Biz yıllardır hiçbir maddi karşılık beklemeden, Pontusçu ideolojinin tarihimiz ve toplumumuz üzerindeki etkilerine karşı mücadele ediyoruz.

Bu uğurda tehditlere ve baskılara rağmen üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdik.

Çünkü bizim için bu mesele siyaset değil, vatan meselesidir.

Bu tür söylem ve yaklaşımlar yalnızca tarihî gerçekliklerimize ve millî hassasiyetlerimize değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne yönelik hassasiyetlere de zarar vermektedir.

Bu topraklar uğruna can veren şehitlerimize karşı sorumluluğumuz var.

Eren Bülbül başta olmak üzere, vatanımız için toprağa düşen evlatlarımızın hatırasına sahip çıkmak hepimizin görevidir.

Yerel yönetimler, siyasi tercihlerden bağımsız olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin millî hassasiyetlerini ve devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü gözetmelidir.

Siyaset ile vatan arasında tercih yapılması gereken yerde, tercihiniz VATAN olsun.

Biz dün olduğu gibi bugün de itiraz ediyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik, beraberlik ve bölünmez bütünlüğünden yana olmaya devam edeceğiz.