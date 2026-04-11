Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi üzerindeki telif ve mali haklar icradan satışa çıktı. Neşet Ertaş’ın hayatını konu eden filmi yayından kaldırılınca icralık olan Mustafa Uslu’nun şirketine ait olan film için belirlenen muhammen bedel 21 milyon TL olarak belirlendi.

İstanbul Anadolu 1. Banka Alacakları İcra Dairesi’nin ilanına göre “bir borçtan dolayı” film üzerindeki telif ve mali haklar (TV gösterim, dijital medya ve mobil haklarına ait gelirleri) icra yoluyla açık artırmayla satılacak.

İcra satışında birinci açık artırma 5 Mayıs 2026 tarihinde yapılacak, ikinci açık artırma tarihi ise 3 Haziran 2026 olarak belirlendi.

FİLM HAKKINDA

Yönetmenliğini Özer Feyzioğlu’nun yaptığı, senaryosunu Barış Pirhasan’ın yazdığı, yapımcılığını Mustafa Uslu’nun yaptığı biyografi ve dram türündeki film, son olarak Netflix’te de gösterime sunuldu. Senarist Barış Pirhasan, Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu’nun anılarını yazdığı ‘Kardeşim Cep Herkülü’ kitabından yola çıkarak filmin senaryosunu yazdı.

Filmde Naim Süleymanoğlu’nu Hayat Van Eck canlandırdı, filmin müziği ise Fatih Atakoğlu’nun imzasını taşıyor.